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НовостиОбщество22 ноября 2022 3:02

Жительница Нижневартовска представит Югру на Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера

На форум приедет молодёжь из 28 регионов
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Жительница Нижневартовска Арина Сэротэтто представит Югру на Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север". На форум, который пройдет в столице Ямала с 22 по 25 ноября, приедет молодёжь из 28 регионов.

Для молодежи организуют тренинги, мастер-классы и дискуссии, а также экскурсию в тундру и соревнования по северному многоборью. В рамках форума проходит грантовый конкурс Росмолодежи, во время которого Арина заявила проект «Искусство в традициях».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте проходит первый городской форум «Сургут. Безопасность». Его организовали на базе Сургутского государственного педагогического университета.