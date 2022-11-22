Жительница Нижневартовска представит Югру на Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера

Фото: "Официальный Нижневартовск"

Жительница Нижневартовска Арина Сэротэтто представит Югру на Форуме молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север". На форум, который пройдет в столице Ямала с 22 по 25 ноября, приедет молодёжь из 28 регионов.

Для молодежи организуют тренинги, мастер-классы и дискуссии, а также экскурсию в тундру и соревнования по северному многоборью. В рамках форума проходит грантовый конкурс Росмолодежи, во время которого Арина заявила проект «Искусство в традициях».

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте проходит первый городской форум «Сургут. Безопасность». Его организовали на базе Сургутского государственного педагогического университета.