В Югре 22 ноября 2022 года температура воздуха не поднимется выше -16 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 ноября 2022 года ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -16, -21 °С, в северо-западных районах до -27 °С, днем -16, -21 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура ночью и днем -19,-21 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни: иней сулил морозы, а туман - оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май.