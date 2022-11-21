В Нижневартовске из-за обильного снегопада дорожники будут работать ночью

Фото: телеграм канал "Нижневартовск официально"

В Нижневартовске из-за обильного снегопада дорожники вынуждены работать ночью. О том, что снегопад сказался на работе дорожных служб сообщили в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

- На данный момент улично дорожную сеть очищают от снега около 70 единиц техники. Эта работа будет продолжена ночью, в связи с этим не рекомендуется оставлять транспорт вдоль городских дорог - говорится в сообщении.

В такую погоду жителям города следует быть внимательнее. ГИБДД рекомендуют водителям сбавить скорость и быть осторожнее на пешеходных переходах.

Напомним, «Комсомольская правда» писала ранее о том, что в Югре спасатели откопали женщину, которую завалило снегом с крыши дома. Женщина госпитализирована.