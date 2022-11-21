В Югре спасатели эвакуировали людей, у которых сломался автомобиль

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре спасатели Центроспаса эвакуировали людей, у которых сломался автомобиль.

Как сообщили учреждении, спасатели в Белоярском выезжали на 27 км автодороги «Белоярский - Перегребное» по сообщению: сломался автомобиль, требуется эвакуация двух человек.

- Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили автомобиль «Соболь», в салоне находились двое мужчин 1991, 1975 годов рождения, в медицинской помощи не нуждались. Спасатели эвакуировали их в Белоярский - сообщает КУ «Центроспас-Югория».

Спасатели напоминают любителям отдыха на природе не забывать, что лед требует удвоенного внимания.

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Выезжать на лед на автотранспорте следует медленно, со скоростью не более 10 км/час, избегая толчков и торможений - рекомендуют специалисты.