Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю в Югре задержали 118 нетрезвых водителей. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Одно из таких ДТП произошло на автодороге Сургут - п. Белый Яр в Сургутском районе. 32-летний водитель «ВАЗа» не выдержал необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и врезался в автомобиль «Kia», которое от удара отбросило на грузовой автомобиль «МАЗ». В результате ДТП никто не пострадал, но автомобили были повреждены. А виновник ДТП оказался нетрезв.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции возбудили 18 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. ГИБДД призывает жителей Югры быть бдительными и сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102).