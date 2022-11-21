В Нефтеюганске молодой человек украл золотые украшения у жены собутыльника Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске задержали подозреваемого в краже золотых украшений.

Заявление о пропаже ювелирных изделий написала хозяйка украшений. Полиция нашла подозреваемого, которым оказался 26-летний молодой человек. Он признался в преступлении и пояснил, что на кражу его толкнули финансовые проблемы. Накануне он выпивал с мужем потерпевшей, увидел золотые серьги, кольца, цепочку с кулоном и решил их забрать. Он сдал украшения в ломбард, а вырученные деньги собирался потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Как уточнили в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску, ранее злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.