Глава Нижневартовска поручил усилить профилактику пожарной безопасности

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время совещания со своими заместителями поручил усилить профилактику пожарной безопасности. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале администрации города.

- Управляющие компании знают о том, где проживают семьи, находящиеся в зоне риска. С ними необходимо провести дополнительные инструктажи, раздать памятки, напомнить о правилах пожарной безопасности. Учитывая понижение температуры воздуха, также активно работать с населением, проживающим в садово-огороднических товариществах, – отметил Дмитрий Кощенко.

По мнению властей, особое внимание следует уделить жителям, проживающим в дачных кооперативах, так как они часто используют печное отопление или электронагревательные приборы. На встречах с председателями СОНТов сотрудники ГО и ЧС регулярно напоминают о правилах пожарной безопасности, а также проводят рейды, во время которых проверяют наличие на территории товариществ и дачных участков средств пожаротушения и информационных стендов.

Спасатели продолжат встречаться с жителям, вручать памятки и будут проводить консультации по возникающим вопросам.