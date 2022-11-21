Энергетики выполнят реконструкцию ЛЭП в Югре почти за 340 млн рублей

Фото: Анна Галимова, предоставлено из архива пресс-службы АО "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» начали реконструкцию воздушной линии 110 кВ «Пыть-Ях – Парус» в Ханты-Мансийском автономном округе. Объект участвует в электроснабжении инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения нефти – одного из крупнейших в Западной Сибири.

В рамках реконструкции участка двухцепной ЛЭП энергетики заменят 43 железобетонные опоры на металлические и смонтируют новый сталеалюминевый провод протяженностью 67 км. Работы осложняются множественными пересечениями линии электропередачи с объектами нефтегазодобывающей инфраструктуры.

Всего в строительно-монтажных работах планируется задействовать 33 работника и 14 единиц спецтехники. Чтобы обеспечить доступ к ВЛ в зимний период, будет организован вдольтрассовый проезд и возведены две ледовые переправы.

На повышение надежности электроснабжения Усть-Балыкского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России энергетики направят более 339 млн рублей.