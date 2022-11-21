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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:36

Блогер Варламов раскритиковал Сургут из-за жалобы на цирк с Хагги Вагги

Он посоветовал сургутянам обратить внимание на состояние города
Виктория Терина
Фото: скриншот с видео Цирк Барнео

Фото: скриншот с видео Цирк Барнео

Блогер Илья Варламов раскритиковал жителей Сургута, которые написали жалобу в прокуратуру с требованием отменить выступление цирка с Хагги Вагги и Кисси Миссии.

История с цирком и Хаги-Ваги не утихает, несмотря на то, что прокуратура перенаправила жалобу в Роспотребнадзор для проведения экспертизы и вынесения окончательного решения, а в СурГУ уже убрали афишу и номер с этим персонажем. Директор цирка Александр Сапунов , в свою очередь, пытался объяснить паникующим родителям, что нет ничего плохого в лохматом монстре, но под их натиском всё-таки отменил выступление персонажа.

В новом выпуске на одном из каналов скандальный блогер обрушился с критикой на Сургут и указал жителям на состояние их города.

- По мнению сургутских родителей, образы из хоррор-игры несут опасность для детской психи. Пусть лучше посмотрят на свой город, на депрессивные разбитые дворы, на весеннюю грязь и поросячьи заборчики, которыми все там обнесено. Вот это, мне кажется, реально влияет на детскую психику, - сказал блогер.