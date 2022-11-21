Ночью в Нижневартовске во время пожара умерли мать и её 40-летний сын

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Нижневартовска проведут проверку по факту пожара, в результате которого погибли двое жителей города. Соседи с 5 этажа почувствовали дым и вызвали спасателей. Сначала думали, что горит крыша, а затем выяснили, что очаг возгорания в квартире.

По информации ведомства 21 ноября 2022 года около 00 часов 10 минут в квартире одного из домов по улице Мира в Нижневартовске произошло возгорание и последующее задымление помещения. В итоге погибла 66-летняя женщина и её 40-летний сын.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Как сообщили в МЧС, сообщение о пожаре поступило 23:57. Пожар удалость потушить в 00:20. К тушению пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава. Причину возгорания выяснят органы дознания МЧС России.