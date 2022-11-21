Югорчанин награжден орденом Мужества за отвагу, проявленную во время спецоперации

Фото: телеграм-канал "Югра Официально"

Житель Нижневартовского района награжден орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время спецоперации. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

- Согласно указу Президента Владимира Путина, орденом Мужества награжден житель Нижневартовского района Сергей Казамкин за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции - говорится в сообщении.

После армии Сергей Казамкин отправился по контракту в зону СВО, где с честью и отвагой выполнял поставленные задачи и отстаивал право населения Донбасса на спокойную жизнь. В мае Сергей вернулся домой, а сейчас снова проходит подготовку в Омске.