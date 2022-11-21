Строительством спортплощадки возле гимназии в Нижневартовске займется новый подрядчик

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Для строительства спортивной площадки возле гимназии №1 в Нижневартовске найдут нового подрядчика. Строить её начнут только весной.

С прежним подрядчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. Внесение в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, не сдавшего в срок спортивную площадку, будет рассмотрен Федеральной антимонопольной службой 22 ноября.

- Подрядчик, который не исполнил до конца свои обязательства, предоставил документацию по выполненным работам. Строительная фирма получила в свой адрес почти 30 замечаний от организации, осуществляющей технический надзор – это управление капитального строительства – и на данный момент ведет отработку замечаний. После того, как документация полностью будет представлена и согласована, можно будет сказать, какой процент работ был выполнен, – сообщил заместитель директора департамента образования администрации города Дмитрий Котов.