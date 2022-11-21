В Сургуте открыли Дом Дружбы народов. Фото: телеграм-канал главы Сургута

В Сургуте открыли Дом Дружбы народов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава города Андрей Филатов. Проект получил грантовую поддержку и будет работать как площадка во взаимодействии с региональной ассоциацией некоммерческих организаций Югры.

Дом Дружбы народов создан для неформального общения представителей национальных организаций города, культурного обмена, сотрудничества. Здесь будут проводить просветительские мероприятия, оказывать юридические услуги, отмечать праздники и просто общаться на важные темы.

- Верю, что эта конструктивная работа позволит укрепить взаимоотношения представителей разных национальностей, проживающих в Сургуте и даст старт новым социально-значимым проектам - отметил Андрей Филатов.