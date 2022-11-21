Погода в Югре 21 ноября 2022 года: ночью мороз до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 21 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем снегопад в большинстве районов, а также местами изморозь и слабая метель. Ветер юго-западный ночью 6 – 11 м/с, днем 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -19, -24 °С, местами -9, -14 °С, по восточной -25, -30 °С, при прояснениях до -35 °С, днем по западной половине -2, -7 С, по восточной половине -8, -13 С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем снег, слабая метель. Ветер юго-западный ночью 6 – 11 м/с, днем 8 – 13 м/с . Температура воздуха вечером -22, -24 °С, к утру ослабление мороза до -9 °С, днем -5, -7 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.