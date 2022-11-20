Глава СК России Бастрыкин разберется, почему в Нижневартовске так долго строят скандальную больницу

Фото: Информационный центр СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по ситуации со строительством окружной больницы в Нижневартовске. Об этом сообщили в Информационном центре СК России, ссылаясь на публикации в социальных сетях.

По данным ведомства, в Югре очень долго строят больницу в Нижневартовске, а, возможно, и воруют выделенные на стройку бюджетные деньги. Больницу уже строят много лет, сроки открытия неоднократно переносились, а ещё не достроенное здание уже нуждается в ремонте.

Тем временем, в СК РФ по ХМАО-Югре расследуют уголовное дело по обвинению директора филиала Управления капитального строительства в получении взятки в размере 35 млн рублей от представителей исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для строящейся больницы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского СК Михаилу Мокшину доложить о результатах проверки и изучить все сведения о больнице, которые опубликованы в свободном доступе.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.