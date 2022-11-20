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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 12:40

Следователи возбудили дело после смертельного ДТП в Советском районе, где погибли четыре человека

Свою проверку организовала и прокуратура
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: Полиция Югры

Фото: Полиция Югры

В ХМАО проводится проверка по факту произошедшего 19 ноября 2022 ДТП в Советском районе на 413-м километре автодороги «Югра». Поручение проверить обстоятельства ЧП дал прокурор Югры Е. Ботвинкин. Напомним, накануне в аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Югорский межрайонный прокурор М. Киселев лично осмотрел место происшествия, чтобы скоординировать работу правоохранительных органов. В рамках проверки прокуроры оценят соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, как было обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, насколько своевременно отреагировали экстренные службы и насколько ответственны за происшествие виновные лица. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».