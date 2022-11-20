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НовостиПроисшествия20 ноября 2022 12:01

В Сургуте заживо сгорел мужчина, сидевший в кабине полыхающего грузовика

Следователи проводят проверку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

Фото: СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре следователи организовали проверку по факту возгорания автомобиля, после чего погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, 19 ноября 2022 около 19 часов загорелась кабина грузовика, припаркованного по ул. Маяковского в Сургуте. В результате ЧП мужчина, который находился в кабине, второй госпитализирован с ожогами в больницу. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в т.ч. причины возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», во время пожара в Советском погибли двое мужчин.