От жителей Ханты-Мансийска ждут креативные и необычные елочные игрушки

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске в шестой раз стартовала городская массовая акция-конкурс «Елочная игрушка». Как сообщили в городской администрации, участвовать могут все желающие – творческие, креативные взрослые и дети. Единственное правило – создавать елочные украшения с праздничным настроением и фантазией всей семьей.

Лучших из лучших наградят дипломами и призами в рамках проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столиц Сибири». Приносить свои шедевры можно с 8 по 10 декабря по адресу: ул. Свободы, 13, в Центр дополнительного образования «Перспектива».

КОНКРЕТНО

Положение о конкурсе и ссылку на онлайн-заявку можно посмотреть здесь.