В Югре 20 ноября 2022 днем немного потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 20 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 С, местами по северной половине и по востоку -24…-29 С, днем -8…-13 С, местами -18…-23 С.

Погода в Югре в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14…-16 С, днем -11…-13 С.