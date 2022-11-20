В Югре 20 ноября 2022 днем немного потеплеет
Фото: Татьяна Коркина
В Югре сегодня, 20 ноября 2022, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 С, местами по северной половине и по востоку -24…-29 С, днем -8…-13 С, местами -18…-23 С.
Погода в Югре в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14…-16 С, днем -11…-13 С.