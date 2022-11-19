Жительница Сургутского района «подарила» себе на День матери разборки с мошенниками Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного против 36-летней женщины. Теперь не известным пока лицам может грозить срок до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службы УМВД по Тюменской области.

По словам женщины, она захотела купить себе телевизор в одном из интернет-магазинов в качестве подарка на День матери. Она оплатила товар, но на сайте произошел сбой, и деньги ей вернули. Однако позже даме пришла смс-ка якобы от сотрудников магазина купить товар по сниженной цене. Женщина согласилась на «выгодное» предложение и перевела мошенникам более 17 тысяч рублей. После этого на связь с ней больше никто не выходил.

Сейчас полицейские разыскивают преступников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Сургуте мошенники развели пенсионерок на деньги, рассказав легенду о родственниках, попавших в аварию.