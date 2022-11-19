В Югре 19 ноября 2022 значительно потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Югре 19 ноября ожидается переменная облачность. Ночью повсеместно, днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18 °С, при прояснениях до -23 °С, днем -10,-15 С, по восточной половине округа до -20 С.

Погода в Югре 19 ноября 2022 в инфографике

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -15…-17 С. Днем без осадков ветер северо-западный 8-13 м/с, температура воздуха -12…-14 С.