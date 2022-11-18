В Югре назначен директор Научно-аналитического центра рационального недропользования

Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

Директором Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И.Шпильмана стал Андрей Григорьевич Копытов. Соответствующее распоряжение принято на заседании окружного правительства, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Нового руководителя коллективу центра представил заместитель губернатора Алексей Забозлаев. Стаж профессиональной деятельности Андрея Копытов составляет больше 20 лет, 15 из которых связаны с Научно-аналитическим центром. Он имеет степень кандидата технических наук, является финалистом трека «Бизнес и промышленность» всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Новый руководитель центра приступит к работе 21 ноября.