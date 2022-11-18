Югорчанин создал семь фиктивных организаций и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела против 41-летнего мужчины. Он обвиняется в использовании персональных данных, полученных незаконным путем и образование юридического лица через подставных лиц.

По информации следственного комитета, в 2020 – 2021 годах обвиняемый решил незаконно создать фирмы, получил за вознаграждение личные документы и персональные данные своих знакомых по которым зарегистрировал 7 организаций. Созданные фирмы законную финансово-хозяйственную деятельность не вели, лица, выступившие учредителями, никакого участия в деятельности организаций не принимали, управление ими не проводили.

Мужчина не признал свою вину, но следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд.