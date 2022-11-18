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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 11:49

В Нижневартовске мужчина украл из магазина 20 плиток шоколада

Он продал шоколад случайному прохожему и купил алкоголь
Виктория Терина
В Нижневартовске мужчина украл из магазина 20 плиток шоколада

В Нижневартовске мужчина украл из магазина 20 плиток шоколада

В Нижневартовске мужчина вынес из магазина 20 плиток шоколада. Об этом рассказали в полиции округа. Похитителя-сладкоежку задержали.

Пропажу шоколада в большом количестве обнаружили сотрудники одного из сетевых магазинов. Камеры наблюдения запечатлели момент кражи. Сумма ущерба составила более 3,5 тысяч рублей. Любителя шоколада задержали участковые уполномоченные и доставили в отдел полиции. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 34-летний местный житель.

Мужчина дождался отсутствия продавцов у прилавка, взял запечатанную коробку с молочным шоколадом и положил к себе под куртку, а потом вышел на улицу мимо кассы. Сладости он продал случайному прохожему за 1 тысячу рублей, а деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело.