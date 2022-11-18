В Нижневартовске к 2024 году появятся еще две дороги

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске продолжает развиваться дорожная сеть, сейчас идет строительство еще двух участков дорог в Восточном районе города за улицей Героев Самотлора, сороковые микрорайоны. В городе появятся еще две дороги. Они появятся благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и федеральной программе «Стимул».

К 2024 году в Нижневартовске можно будет проехать по улице Северной (от улицы Интернациональной до улицы Фармана Салманова) и по улице Фармана Салманова (от улицы Северной до улицы Нововартовской).

- В 2021 году между МКУ «УКС г. Нижневартовска» и ООО «Шипка» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству земляного полотна и дождевой канализации объекта. В марте 2022 года с этим же подрядчиком заключен еще один муниципальный контракт – на завершение работ 2 и 3 этапов объекта, со сроком завершения не позднее 30 сентября 2023 года. Общая протяженность построенных этапов составит 0,7 км, – рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Иван Силецкий.

Эти объекты входят в программу «Карта развития Югры», которая формировалась, в том числе по обращениям жителей. Включенные в нее объекты находятся на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой, властей муниципалитета.