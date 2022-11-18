В Ханты-Мансийске 4-летний мальчик и 2-месячная девочка пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске столкнулись два автомобиля и в результате пострадали два ребёнка.

Это случилось на улице Анны Коньковой, 27-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota» при повороте налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась в «Ивеко», под управлением 42-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Toyota», 4-летний мальчик и 2-месячная девочка, получили травмы. Малышка перевозилась без автолюльки, на руках у отца.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителя в состоянии опьянения, 9 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 41 водитель и 19 – за нарушение правил перевозки детей.