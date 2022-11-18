Прокуратура выяснит причины и обстоятельства пожара, произошедшего на котельной в Югорске Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Югры проводит проверку по факту пожара на котельной в Югорске. Проверку организовали по поручению прокурора округа Ботвинкина Евгения Борисовича.

- Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности в связи с пожаром, произошедшим 18 ноября 2022 года на модульной котельной по улице Калинина в Югорск - сообщили в прокуратуре.

Во время проверки выяснят обстоятельства и причины произошедшего, а также проверят исполнение закона, который регламентирует содержание и обслуживание котельной.

- По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования - сообщили в ведомстве.