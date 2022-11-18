Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 ноября 2022 года увеличилось на 116 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 116 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах: в Сургуте - 29, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 4, Нефтеюганске - 3, Нягани - 1, Урае - 9, Советском районе - 5, Нефтеюганском районе - 1, Югорске - 4, Когалыме - 9, Кондинском районе - 34, Нижневартовском районе - 2, Радужном - 2, Пыть-Яхе - 2, Березовском районе - 2, Лангепасе - 3, Белоярском районе - 2.

Всего в Югре зарегистрировано 250 702 случая коронавируса. На момент выявления у 112 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 116 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 461 человек, всего прошли обследование 3 555 416 человек.

За весь период от COVID - умерли 2 594 человек. За сутки выписались по выздоровлению 108 человек, за весь период пандемии вылечились 247 325 югорчан.