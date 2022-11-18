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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 6:42

В Нижневартовске женщина умерла после похода к косметологу

После укола обезболивающего препарата женщина потеряла сознание, а через 19 дней скончалась в больнице
Виктория Терина
Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Это случилось, когда 49-летняя жительница Нижневартовска пришла к косметологу.

- 26 октября 2022 года, после введения обезболивающего препарата для проведения косметологической процедуры в области лица в клинике эстетической медицины, женщина потеряла сознание. Несмотря на оперативную медицинскую помощь и госпитализацию в окружную клиническую больницу, через 19 дней женщина скончалась - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Сейчас проводится расследование.

Напомним, "Комсомольская правда" писала ранее о том, что косметологу из Югры грозит суд за уродование пациентки. Женщина работала без специальной лицензии и медицинского образования.