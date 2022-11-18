С 1 января 2023 года в Югре вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт Фото: Татьяна Коркина

С 1 января 2023 года в Югре вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщили на официальной странице Югорского фонда капитального ремонта.

- Согласно приказу окружного департамента ЖКК и энергетики Югры от 16.09.2022 года, минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличится на 12,9% - сообщают в учреждении.

Так, по обновленным данным, минимальный взнос для собственников помещений в деревянных многоквартирных домах составит 10 рублей 55 копеек. В панельных домах без лифтов придется платить по 14 рублей 90 копеек за квадратный метр, а в панельных домах с лифтом – 17 рублей 10 копеек. В иных домах с лифтом минимальный размер взноса - 13 рублей 25 копеек, без лифта – 15 рублей 25 копеек.

Есть многоквартирные дома, где лифт находится в отдельных секциях или подъездах, в таких домах минимальный взнос для собственников помещений в панельных домах составит 14 рублей 90 копеек, а в домах с наличием лифтов в отдельных секциях (подъездах) - 13 рублей 25 копеек.