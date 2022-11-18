Ханты-Мансийск претендует на звание «Город трудовой доблести»

Фото: городской информационный центр

Ханты-Мансийск может получить звание «Город трудовой доблести». Эту тему обсудили на первом совещании большой рабочей группы общественников, краеведов, сотрудников архивов и администрации города. Специалисты готовят документы и составляют заявку на присвоение столице Югры почетного звания. Заявку направят в Российскую академию наук.

Такое звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

- Трудно переоценить вклад тружеников Ханты-Мансийска. Многочисленные награды коллективов и отдельных граждан – подтверждение трудового подвига народа. Окружной архив проделал огромную работу и собрал материалы о том, чем жил город во времена Великой Отечественной войны. Процесс сбора данных не заканчивается. Мы делаем все возможное, чтобы звание «Город трудовой доблести» было присвоено нашему городу, – отметила начальник Управления общественных связей администрации Ханты-Мансийска Оксана Лунгите.

Жители Ханты-Мансийска могут внести свой вклад в общее дело и помочь увековечить имя Ханты-Мансийска в звании «Город трудовой доблести». Необходимо направить информацию о тружениках тыла Великой Отечественной войны, обладающих государственными наградами за трудовые заслуги на электронный адрес: SalamahaNS@admhmansy.ru или обратиться по телефону: 352-391 (доб. 481).