Фото: администрация Сургута

В Сургуте дети-сироты получили ключи от новых квартир в ЖК «Смайл». Об этом рассказал с своем телеграм-канале глава города Андрей Филатов.

Побывал на ул. Рыбников, 35, в новых квартирах, приобретённых администрацией города для детей-сирот. Вместе с Максимом Слеповым, председателем Думы Сургута, и Любовью Андриади, председателем общественного совета города, проинспектировали жильё, оценили условия, в которых будет жить молодёжь - сообщил глава Сургута.

Это современный жилой комплекс с удобными планировками квартир, панорамным остеклением балконов и с благоустроенной территорией двора. Рядом есть школа, магазины, аптеки и Сургутский колледж предпринимательства.

Для обеспечения детей-сирот на в доме выкуплено 47 квартир. На первом этаже есть консьерж. Все квартиры выполнены в чистовой отделке и частично меблированы: есть диван, шкаф-купе, комод, обеденный стол, стулья, шторы.

- С начала года Администрация Сургута предоставила детям-сиротам более ста квартир. Работа в этом направлении продолжается. Подведём итоги в конце 2022-го - сообщает Андрей Филатов.