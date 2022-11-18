Житель Нижневартовска лишился денег, доверившись мошеннице Фото: Юлия Кучеренко

На одну из популярных схем мошенничества купился 53-летний житель Нижневартовска. Ему пообещали увеличить и обменять накопленные бонусы.

Некая женщина позвонила северянину, представилась оператором банка и сказала, что ему положен кешбэк. Лжесотрудница банка предложила пенсионеру перевести бонусы на его новый счет и попросила продиктовать реквизиты банковской карты, назвав все пароли, которые придут в смс-сообщениях. Доверчивый вартовчанин действовал строго по инструкции и выполнил все советы аферистки, но вместо бонусов он получил сообщение о списании со счета 75 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступника. В городском управлении МВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество»- сообщают в УМВД России по Нижневартовску.