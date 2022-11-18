В Югре 18 ноября 2022 года ожидается небольшой снег и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 ноября 2022 года ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -22, -27 °С, в северо-западных районах -16, -21 °С, днем потеплеет до -12, -17 °С, в северо-западных районах -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24 °С, днем -13, -15 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.