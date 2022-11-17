В Ханты-Мансийске выделили землю для строительства школы по концессии

Фото: Пресс-секретарь главы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске продолжается строительство трех общеобразовательных учреждений. Глава города Максим Ряшин уточнил, что строительство «Гимназии №1» на 600 учащихся ведется по графику.

- Строители ведут работу по стяжке полов, внутренней отделке помещений. Общая готовность объекта - 71 %. Строительство средней школы на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 ведется в рамках установленных сроков. Строители выполняют работы по устройству каркаса, кровли, наружных перегородок, устанавливают оконные блоки и витражи. Общая готовность объекта - 45 %. Объект планируется ввести в эксплуатацию в июле 2024 года - сообщил Максим Ряшин.

Кроме того, по словам мэра, определен концессионер по строительству средней школы на 1500 учащихся в районе СУ-967. Для строительства школы определен земельный участок площадью 5,2 га по ул. Индустриальная, 2.