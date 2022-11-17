В Нефтеюганском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельным удостоверением Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя с поддельным удостоверением.

- Накануне в ночное время на 845 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», Нефтеюганского района сотрудниками 2-й роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре был остановлен грузовой автомобиль марки «Урал» в составе автопоезда с полуприцепом под управлением 37-летнего жителя с. Веселоярское, Алтайского края. В ходе проверки мужчина, достоверно зная, что водительское удостоверение является поддельным и недействительным, предъявил данный документ инспектору ДПС - сообщают в ведомстве.

Полицейские засомневались в подлинности документа и направили его на экспертизу. Эксперты подтвердили сомнения инспекторов, выдав заключение, что документ поддельный.

Сам мужчина признался, что купил водительские права, чтобы устроиться на работу.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозит лишение свободы на срок до одного года.