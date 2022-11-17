В ХМАО ушел из жизни руководитель Управления Росреестра Хапаев Владимир Александрович

Фото: Управление Росреестра по ХМАО - Югре

В ХМАО после тяжелой продолжительной болезни, ушел из жизни руководитель Управления Росреестра по Югре Хапаев Владимир Александрович. Об этом сообщили на официальной странице учреждения в соцсети Вконтакте.

Хапаев с 2005 года и до последнего дня работал в системе Росреестра и внес значительный личный вклад в становление и развитие органов технической инвентаризации и государственной регистрации прав на недвижимое имущество на территории Югры. Под его руководством достигнута высокая результативность в работе Управления.

Коллеги Владимира Александровича вспоминают его, как человека с колоссальной эрудицией, глубоким чувством ответственности за порученное дело и исключительным трудолюбием. Он был инициативным и энергичным руководителем, требовательным к себе и подчиненным, но при этом заботливо относился к людям.

- За безупречную и эффективную гражданскую службу В.А. Хапаеву направлено благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина и присвоены высокие ведомственные награды: медаль «За заслуги» и звание «Почетный работник Росреестра» - рассказали в Управлении Росреестра по Югре.