Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию
Фото: Татьяна Коркина
Природоохранная прокуратура в ХМАО наказала коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию.
- Установлено, что Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» осуществлялась эксплуатация канализационных очистных сооружений с последующим сбросом сточных вод в протоку Очимкина - сообщили в ведомстве.
У предприятия не было необходимых разрешений на сброс загрязняющих веществ, а также утвержденных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов. Деятельность могла причинить вред водным биологическим ресурсам.
Природоохранный прокурор направил в суд иск, чтобы коммунальщики устранили выявленные нарушения. Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.
Сейчас решение суда исполнено полностью.