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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:49

Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию

У предприятия не было необходимых разрешений на сброс загрязняющих веществ
Виктория Терина
Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию

Природоохранная прокуратура ХМАО подала в суд на коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию

Фото: Татьяна Коркина

Природоохранная прокуратура в ХМАО наказала коммунальщиков, которые сливали в реку канализацию.

- Установлено, что Пойковским муниципальным унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения» осуществлялась эксплуатация канализационных очистных сооружений с последующим сбросом сточных вод в протоку Очимкина - сообщили в ведомстве.

У предприятия не было необходимых разрешений на сброс загрязняющих веществ, а также утвержденных нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов. Деятельность могла причинить вред водным биологическим ресурсам.

Природоохранный прокурор направил в суд иск, чтобы коммунальщики устранили выявленные нарушения. Судом иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.

Сейчас решение суда исполнено полностью.