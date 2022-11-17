В Ханты-Мансийске 91-летний мужчина стал победителем Спартакиады ветеранов и пенсионеров

Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

91-летний мужчина из Ханты-Мансийска стал победителем Спартакиады ветеранов и пенсионеров. В столице Югры завершились соревнования по плаванию в зачет Спартакиады ветеранов и пенсионеров Ханты-Мансийска. В соревнованиях участвовали 50 мужчин и женщин в возрасте от 25 лет до 60 и старше.

Как рассказали в департаменте физической культуры и спорта Югры, самым пожилым участником мероприятия стал Алексей Кузовников – ему 91 год. Мужчина 49 лет проработал в медицине и долгие годы возглавлял родильное отделение Окружной клинической больницы.

Кроме медицины Алексей Кузовников увлекается спортом, в частности: шашками и шахматами, следит за успехами югорских спортсменов и сам старается поддерживать себя в форме. На Спартакиаде дистанцию в 50 метров мужчина преодолел за две минуты и занял первое место.