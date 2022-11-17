Жительница Нижневартовска стала жертвой мошенника, пытаясь разбогатеть на криптовалюте Фото: Юлия Кучеренко

Вартовчанка хотела разбогатеть на криптовалюте, но лишилась денег. Когда она поняла, что стала жертвой мошенников, 52-летняя жительница написала заявление в полицию.

Югорчанка поверила мнимому специалисту, который рассказал, как работать на биржевых торговых площадках. Женщина верила в то, что зарабатывает деньги, осуществляя переводы на разные банковские счета. Она вложила больше 200 тысяч рублей. Но когда она захотела вывести заработанные деньги в криптовалюту, золото и нефть, специалист продолжал требовать вложения. Биржевый специалист оказался мошенником и сейчас его ищет полиция.

Напомним, мы писали ранее о том, что бывшего полицейского в Югре осудят за взятки от директора компании.