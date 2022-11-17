Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

В Югре появились десять пешеходных переходов с проекционной разметкой.

Такие инновационные «пешеходники» появились на трассах Советский – Зеленоборск, Нягань-Унъюган, Сургут – Нижневартовск, Ханты-Мансийск-Горноправдинск-Тюмень, а также на объездной дороге Югорска, подъездах к п. Сингапай и ж/д вокзалу ст. Приобье.

Новая разметка возможно заменит или дополнит традиционные "зебры". При неблагоприятных дорожные условиях ее видно с расстояния более 150 м. Она особенно эффективна в ночное и зимнее время. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Плюс такой разметке в том, что она не сотрется со временем.

Впервые проекционные пешеходные переходы на трассах Югры появились в 2021 году – специалисты оборудовали пять переходов на дорогах Сургут – Нижневартовск, Зеленоборск – Коммунистический, Нягань-Унъюган, Северный обход Сургута и на подъезде к п.Сергино.