Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 12:01

В Югре появились десять пешеходных переходов с проекционной разметкой

Она особенно эффективна в ночное и зимнее время
Виктория Терина
Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

В Югре появились десять пешеходных переходов с проекционной разметкой.

Такие инновационные «пешеходники» появились на трассах Советский – Зеленоборск, Нягань-Унъюган, Сургут – Нижневартовск, Ханты-Мансийск-Горноправдинск-Тюмень, а также на объездной дороге Югорска, подъездах к п. Сингапай и ж/д вокзалу ст. Приобье.

Новая разметка возможно заменит или дополнит традиционные "зебры". При неблагоприятных дорожные условиях ее видно с расстояния более 150 м. Она особенно эффективна в ночное и зимнее время. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Плюс такой разметке в том, что она не сотрется со временем.

Впервые проекционные пешеходные переходы на трассах Югры появились в 2021 году – специалисты оборудовали пять переходов на дорогах Сургут – Нижневартовск, Зеленоборск – Коммунистический, Нягань-Унъюган, Северный обход Сургута и на подъезде к п.Сергино.