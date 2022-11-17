Бывшего полицейского в Югре осудят за взятки от директора компании Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела против бывшего оперуполномоченного УМВД России, который обвиняется в получении взятки. По данным СК ХМАО, фигурант осуществлял борьбу с организованными формами преступности и выявлял преступления среди иностранцев.

С октября 2020 по ноябрь 2021 года обвиняемый получил от директора компании, осуществляющего деятельность по устным и письменным переводам, копированию, подготовке документов и оказанию иных услуг в области миграции, 245 тысяч рублей, а также офисную бумагу на сумму 3 тысячи рублей. Эти деньги были даны как взятка за бездействие в отношении юридического лица, в том числе непринятие мер к выявлению нарушений и наказания директора.

Преступления выявлены сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре. Уголовное дело передано в суд.