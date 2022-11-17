Фото: «Югра Официально­»

Делегация из Югры проверила, как и в каких условиях живут и учатся мобилизованные югорчане. Подробности рассказали в официальном-телеграм канале правительства ХМАО-Югры.

- Практически учли опыт и Омска, и Елани. И постарались не допустить тех проблем организационных, которые наблюдались в Омской области и в Елани. По пятибалльной шкале - оценка пять, - сообщил директор департамента региональной безопасности Югры Александр Тиртока.

Делегация из Югры отметила, что этот мобилизованные югорчане тренируются сейчас в одном из лучших гарнизонов.

- Чебаркуль - лучше всех. Очень качественно организовано взаимодействие комплектующей дивизии. Молодцы! Выше всяких похвал - с такими словами Александр Тиртока закончил проверку учебного центра для мобилизованных земляков в Челябинской области.