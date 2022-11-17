Житель Нижневартовска жестоко избил брата бывшей сожительницы и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска предстанет перед судом за покушение на убийство.

По информации СК России по ХМАО-Югре, 29-летний неоднократно судимый вартовчанин во время совместного распития алкоголя поссорился с 36-летним братом его бывшей сожительницы. Конфликт произошел из-за того, что мужчина ранее избил сожительницу. Во время ссоры обвиняемый повалил оппонента на пол и стал бить его руками и ногами по голове и шее, причинив опасные для жизни и здоровья травмы. Благодаря медикам и быстрому обращению потерпевшего в больницу он остался жив.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.

Напомним, "Комсомольская правда-Югра" писала ранее о том, что в Югре задержали мужчину, который убил пенсионера, ударив его палкой по голове.