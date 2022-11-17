Югорчане могут сэкономить на покупке квартиры в «Черную пятницу»

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«Черная пятница» – это всегда праздник для шопоголика. Желающие закупиться необходимым с огромными скидками с нетерпением ждут ноября и даже выделяют на закупки отдельный бюджет.

В этот период интернет- и офлайн-магазины полны клиентов, которые закрывают свои гештальты по приобретению нового телевизора в гостиную либо новой кухонной мебели перед праздниками. Жители особенно расположены делать крупные покупки именно в конце года – этот фактор когда-то и послужил поводом к возникновению традиции ноябрьской распродажи.

В этом году тюменцам, кроме скидок на технику, одежду и косметику, доступны еще и акции на покупку квартир в новостройках.

Только раз в году топовые застройщики Тюмени запускают ряд выгодных предложений для жителей областной столицы, которые никак нельзя пропустить. До конца ноября на покупке недвижимости можно сэкономить до 500 тысяч рублей.

«Черная пятница» на рынке недвижимости особенно популярна, так как дает возможность выгодно купить жилье до Нового года. По этой причине количество лотов ограничено, а распродаются квартиры со скидками еще до окончания акционного периода, согласно опыту прошлых лет. Одно из лучших предложений «Черной пятницы» на рынке жилья в Тюмени – в микрорайоне «Корней». Это современный квартал с атмосферой загородной жизни, расположенный в центре Тюмени.

До конца текущего месяца при покупке квартиры в «Корнее» можно сэкономить до полумиллиона рублей

– Да, действительно, микрорайон «Корней» поддержал тренд проведения «Черной пятницы». Как правило, IV квартал традиционно активен на приобретение квартир, но наше участие в акции обусловлено не только сезонностью, но и подготовкой к продажам второй очереди микрорайона. Сегодня мы даем возможность нашим покупателям приобрести квартиру в первых домах по максимально выгодным ценам, – рассказал директор по продажам микрорайона «Корней» Никита Кулигин.

Посетив офис продаж «Корнея», тюменцы смогут ознакомиться со списком квартир, которые участвуют в промо-акции.

Больше информации можно узнать на сайте Kornei.ru или по тел. +7 (345) 257-56-60.

Адрес отдела продаж: ул. Федюнинского, 20, корп. 1.

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