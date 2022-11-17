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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 4:03

В Лангепасе парень обокрал своего дядю, чтобы купить брендовые наушники для девушки

Уголовное дело по факту кражи денег передали в суд
Виктория Терина
В Лангепасе парень обокрал своего дядю, чтобы купить брендовые наушники для девушки

В Лангепасе парень обокрал своего дядю, чтобы купить брендовые наушники для девушки

Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе 42-летний мужчина лишился накопленных денег. Обнаружив пропажу он обратился в полиции.

Полицейские быстро нашли подозреваемого в краже, которым оказался родной племянник потерпевшего. Как оказалось, парню накануне исполнилось 18 лет, он пришел в гости к своему дяде и увидев, что в квартире никого нет, решил украсть 30 тысяч рублей. Молодой человек признал свою вину и рассказал, что эти деньги он потратил на покупку брендовых наушников для своей любимой девушки.

В деле будет разбираться суд.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Советского помог голосующему на дороге мужчине, который после обокрал его.