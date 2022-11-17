В Югре 17 ноября 2022 года столбик термометра опустится до -38 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 ноября 2022 года, в Югре будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -27, -32 °С, при прояснениях до -38 °С, днем -20, -25 °С, местами до -15 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -30, -32 °С, днем -22, -24°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.