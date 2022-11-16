Многодетные семьи Сургутского района получат субсидию в качестве компенсации за землю

Фото: администрация Сургутского района

Многодетным семьям района выплатят компенсацию за землю. Для этого выделили 120 миллионов рублей.

- Рекордная сумма выделена Сургутскому району для многодетных семей, которые могут получить выплаты вместо земельного участка под строительство жилья. Получается, что в муниципалитете в этом году около 120 многодетных семей получат выплаты вместо земли. По итогам прошлого года мерой поддержки воспользовались 69 очередников. Общая сумма денежной компенсации тогда составила 69 миллионов рублей - сообщили в администрации района.

По словам директора департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района Юлии Янковой, такого в истории Сургутского района еще не было. Эту субсидию многодетные могут потратить на улучшение своих жилищных условий или погасить ипотеку.

Субсидией могут воспользоваться многодетные семьи, вставшие на учет для получения земли до 31 декабря 2017 года. В Сургутском районе таких семей 458. Из них 120 воспользуются окружной субсидией до конца этого года.

- Тот объем заявлений, которые мы приняли от многодетных семей, он гораздо больше. Поэтому, вероятнее всего, заявимся на допфинасирование, - добавила Юлия Янкова.