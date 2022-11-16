Жителям Нижневартовска предлагают придумать название новым улицам

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Жителям Нижневартовска предлагают придумать название новым городским объектам. Для этого запустили опрос, который проводится городским советом по топонимике. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале "Нижневартовск официально".

- Вартовчане могут выбрать название, которое будет присвоено будущему бульвару в 18 мкр., а также название улице и проезду в кварталах №40 и №41. Варианты ответов сформированы на основании поступивших ранее предложений от общественных организаций и трудовых коллективов. Опрос продлится до 27 ноября - говорится в информации канала.

Результаты голосования рассмотрят на заседании муниципального совета по топонимике. Выразить свое мнение можно на портале обратной связи. Для участия в опросе необходимо авторизоваться.