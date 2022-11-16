Школьники Ханты-Мансийска собрали гуманитарную помощь мобилизованным солдатам

Фото: официальный Telegram-канал Гуманитарного добровольческого корпуса

Школьники Ханты-Мансийска собрали гуманитарную помощь мобилизованным землякам.

Кроме учеников школы № 9 бойцов поддержали воспитанники и работники Центра содействия семейному воспитанию. Ребята передали солдатам необходимые вещи, письма со словами поддержки и рисунки.

Гумпомощь можно принести в пункт сбора, которые есть в каждом муниципалитете округа. Отметим, что гуманитарный корпус также помогает жителям из Донбасса, которые находятся в пунктах временного размещения в Югре. Например, в Ханты-Мансийске передали вещи для детей и взрослых, а именно: обувь, куртки, тёплые кофты, штаны и многое другое – всё то, что поможет согреться в холодную погоду.